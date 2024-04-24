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الأهلي يخسر من سيتي أويلرز في الدوري الإفريقي للسلة

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 10:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 10:17 م

خسر الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء من فريق سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 82-81 في الجولة الرابعة ببطولة إفريقيا للأندية الـ«bal» والتي تقام من 19-27 أبريل الجاري.

ويلعب الأهلي مع أهلي بني غازي الليبي مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة . 

وكان رجال السلة الأهلي قد حقق الفوز على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، في الجولة الأولى، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية أمام فريق أهلي بنغازي بنتيجة 98-86، وحسم الفريق الجولة الثالثة امام فريق بانجي سبور بطل جمهورية إفريقيا الوسطى، بنتيجة 85-79.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي كيجو، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.


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