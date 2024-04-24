 مصطفى فتحي يقود هجوم بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي - بوابة الشروق
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مصطفى فتحي يقود هجوم بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 5:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 5:48 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة البنك الأهلي، في إطار لقاءات الدوري المصري الممتاز.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز، في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في لقاء الجولة 19 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي


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