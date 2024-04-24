قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إنّ هناك تحسنا في إيصال المساعدات إلى غزة، حيث بلغ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا 200 شاحنة.

ونقلت وكالة أنباء «العالم العربي» عن لازاريني، قوله بأن إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمل الوكالة في غزة، لافتا إلى أن طلبات إرسال المساعدات إلى شمال القطاع تُقابل بالرفض.

واستنكر قتل 178 من موظفي الأونروا منذ اندلاع الحرب في غزة، وتدمير أكثر من 160 مقرا للوكالة كليا أو جزئيا. وسبق أن صرح لازاريني بأن إسرائيل حولت غزة إلى منطقة "غير واضحة المعالم" خلال الحرب المستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، أحكم جيش الاحتلال حصاره على القطاع، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.