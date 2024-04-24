حرائق في منشآت طاقة روسية بعد هجمات أوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير روسية أن أوكرانيا شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت الطاقة في منطقة سمولينسك، على بعد 400 كيلومتر غرب موسكو.

وقال حاكم سمولينسك، فاسيلي أنوخين، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء "منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال أنوخين إنه تم نشر الدفاعات الجوية الروسية، مضيفا أن الهجوم على منشآت الطاقة تسبب في اندلاع حرائق.

ولم يتسن في البداية التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

كما تم الإعلان عن هجوم بطائرة مسيرة في مدينة ليبيتسك غربي روسيا.

وقال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية، إيجور أرتامونوف، أن طائرة مسيرة تحطمت في المنطقة الصناعية دون وقوع إصابات، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتتعرض روسيا، التي تشن حربا ضد جارتها أوكرانيا منذ أكثر من عامين، لإطلاق نار بشكل متزايد، وخاصة في المناطق الحدودية.