نمو الطلب على إنتاج أيه إس إم إنترناشونال الهولندية لمعدات تصنيع الرقائق

أعلنت شركة صناعة معدات الرقائق الإلكترونية الهولندية أيه.إس.إم إنترناشونال نمو الطلب على منتجاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من التقديرات بفضل الطلب الصيني القوي.

وذكرت الشركة في بيان نشر اليوم الثلاثاء أن قيمة الطلبيات زادت بنسبة 10% إلى 9ر697 مليون يورو (746 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يبلغ 662 مليون يورو.

وقال بنيامين لوه الرئيس التنفيذي للشركة المنتظر ان يتقاعد خلال العام الحالي إن "الطلبيات من السوق الصينية مازالت عند مستوى قوي".

وارتفع سعر شهادات الإيداع الأمريكية للشركة بنسبة 7ر9% بعد نشر التقرير.

في الوقت نفسه تواجه الشركة حالة من التباطؤ في سوق معدات تصنيع الرقائق، وتتوقع انخفاض مبيعاتها في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي.

في الوقت نفسه تركز الشركة على التحول إلى ما تسمى بتكنولوجيا "بوابة لكل الاتجاهات" التي تتوقع ان تؤدي إلى تحسين أداء الأجهزة الإلكترونية وستصبح مكونا رئيسيا بالنسبة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة نمو إيراداتها خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من العام.