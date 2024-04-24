الجامعة التكنولوجية في الأقصر تشارك بمبادرة غرس الأشجار المثمرة بطيبة

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، في غرس عدد من الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة في مدينة طيبة الجديدة، بحضور المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة طيبة، وعدد من طلاب الجامعة، تعظيماً لاستراتيجية مصر 2050 للمناخ.

وقال الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة، إن مشاركة الجامعة تأتي تفعيلا لبرتوكول تعاون مع مؤسسة "هنجملها"، وكذا برتوكول تعاون مع جهاز مدينة طيبة، وإيمانا منها بمسئوليتها المجتمعية والبيئية، للمشاركة في الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، وتنفيذًا لتوصيات الأسبوع البيئي والذي كان من أهم مخرجاته المشاركة في زراعة الأشجار المثمرة. من ناحيته أكد المهندس محمد قبطان، رئيس مؤسسة "هنجملها"، أن زراعة الأشجار المثمرة تعد من أهمّ الممارسات التي يمكن القيام بها للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تكمن أهمية زراعة الأشجار المثمرة في العديد من الجوانب، منها الفوائد البيئية، تحسين جودة الهواء من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، مما يُقلّل من ظاهرة الاحتباس الحراري والتلوث الهوائي، مكافحة التصحر: تُساعد الأشجار المثمرة في مكافحة التصحر من خلال تثبيت التربة ومنع انجرافها.