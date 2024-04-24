حزب جيرب البلغاري يتصدر استطلاع الرأي قبل انتخابات يونيو المبكرة

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز تريند للأبحاث في صوفيا أن حزب جيرب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف حصل على دعم 9ر24 % من الأشخاص الذين يعتزمون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في التاسع من يونيو.

وحصل حلف بقيادة رئيس الوزراء السابق كيريل بيتكوف على 5ر15 % من الأصوات، يليه حزب الحركة من أجل الحقوق والحريات الذي يمثل تقليديا عرقية التركمان، بالحصول على دعم بواقع 4ر14 %.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الاستطلاع، حصل حزب البعث القومي الذي يريد أن تخرج بلغاريا من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على دعم 2ر14 % بينما حصل الاشتراكيون على 1ر9 % من الأصوات.

أما حزب "هناك مثل هذا الشعب" فهو آخر من لديه فرص الدخول للبرلمان بحصوله على دعم 8ر4 %.

وأجري الاستطلاع الذي شارك فيه 1002 شخص في الفترة من 12 إلى 19 أبريل بهامش خطأ 1ر3 %.