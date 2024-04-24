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حزب جيرب البلغاري يتصدر استطلاع الرأي قبل انتخابات يونيو المبكرة

صوفيا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 10:49 ص

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز تريند للأبحاث في صوفيا أن حزب جيرب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف حصل على دعم 9ر24 % من الأشخاص الذين يعتزمون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في التاسع من يونيو.

وحصل حلف بقيادة رئيس الوزراء السابق كيريل بيتكوف على 5ر15 % من الأصوات، يليه حزب الحركة من أجل الحقوق والحريات الذي يمثل تقليديا عرقية التركمان، بالحصول على دعم بواقع 4ر14 %.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الاستطلاع، حصل حزب البعث القومي الذي يريد أن تخرج بلغاريا من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على دعم 2ر14 % بينما حصل الاشتراكيون على 1ر9 % من الأصوات.

أما حزب "هناك مثل هذا الشعب" فهو آخر من لديه فرص الدخول للبرلمان بحصوله على دعم 8ر4 %.

وأجري الاستطلاع الذي شارك فيه 1002 شخص في الفترة من 12 إلى 19 أبريل بهامش خطأ 1ر3 %.

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