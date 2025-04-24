استطلاع: معظم الأمريكيين يتوقعون ارتفاع الأسعار نتيجة لرسوم ترامب الجمركية

يبدو أن ثقة الأمريكيين في قدرة الرئيس دونالد ترامب على دعم الاقتصاد الأمريكي في تراجع، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي، أن الكثيرين يخشون أن تنزلق البلاد إلى الركود، وأن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس بصورة عشوائية ونطاق واسع إلى ارتفاع الأسعار.

وأفاد نحو نصف البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع، بأن السياسات التجارية الخاصة بترامب من شأنها أن تزيد من الأسعار "كثيرا"، بينما يعتقد 3 من كل 10 أشخاص أن الأسعار قد ترتفع "إلى حد ما"، بحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز أبحاث الشؤون العامة "إن. أو. آر. سي".

كما يشعر نحو نصف الأمريكيين بقلق "بالغ" أو "شديد" من احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في الركود خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبينما تتزايد الشكوك بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل طفيف، لا يعني ذلك أن المواطنين يرفضون ترامب أو نهجه التجاري بصورة تلقائية، إلا أنه من الممكن أن يسبب هذا الحذر مشاكل للرئيس الذي كان قد وعد الناخبين بقدرته على إصلاح التضخم بسرعة.