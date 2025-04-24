لاكاي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت

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أعلن علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام بتروجت، المُقرر إقامتها في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه نادي سيراميكا كليوباترا فريق بتروجت في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة بتروجت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام بيكهام

خط الوسط: رضا بوبو - أحمد بلحاج - إبراهيم محمد

خط الهجوم: زلاكه - فخري لاكاي - إسلام عيسى

ويتواجد على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا كلًا من: محمد كوكو - يوسف عفيفي - عبد الرحمن بودي - جاستيس آرثر مازن ياسر - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.