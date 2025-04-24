إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو - مرسى علم

أصيب 7 أشخاص إثر تصادم سيارتين على طريق إدفو مرسي علم، وتحديداً بالكيلو 35 في حدود محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع تصادم سيارة ربع نقل وأخرى جامبو على طريق إدفو مرسى علم، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي، وذلك لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وذلك لرفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية للطريق، وتبين أن المصابين 7 أشخاص، وهم كل من: "حسن.ج، 20 سنة، وإصابته كدمات بالكتف، وعلاء الدين. ع، عمره 24 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساعد الأيسر، وحمزة.ر، عمره 21 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيمن".

كما أصيب كل من "حاشم.ق، عمره 20 سنة، وإصابته كدمات بالصدر، وزين.ع، عمره 26 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وحسين.ص، عمره 25 سنة، وإصابته كسر بالفقرات الضلوع، وإبراهيم.ز، عمره 26 سنة، إصابته جروح متفرقة بالجسم".

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.