واشنطن بوست: وزير الدفاع الأمريكي ثبّت تطبيق «سيجنال» على كمبيوته الخاص في البنتاجون

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قام بتثبيت تطبيق المراسلة المشفر "سيغنال" على جهازه الشخصي داخل مقر الوزارة.



وأوضحت الصحيفة أن السلطات الأمريكية سمحت في عام 2023 باستخدام محدود للتطبيق داخل المؤسسات الحكومية، لكن مع منع استخدامه في تبادل المعلومات السرية أو ذات المستوى العالي.



وكشفت المصادر أن تثبيت التطبيق على كمبيوتر داخل البنتاغون كان بمثابة حلّ مرن سمح لهيغسيث بالتواصل عبر غرف دردشة سرية مع أشخاص خارج مبنى الوزارة. كما أشارت إلى أن الوزير قام بنسخ التطبيق على هاتفه الشخصي أيضا.

وجاءت هذه الخطوة بعد مناقشات داخلية بين هيغسيث ومساعديه حول كيفية تجاوز ضعف الاتصالات الخلوية في أجزاء من البنتاغون، وتسهيل التنسيق السريع مع البيت الأبيض ومسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب عبر تطبيق مراسلة آمن.

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن اتصالات الوزير تخضع لمعايير أمنية عالية، مؤكدا أن هيغسيث "لم يستخدم التطبيق على جهازه الرسمي في الماضي، ولا يستخدمه حاليا."

وأضافت المصادر أن بعض مساعدي الوزير أبدوا اهتماما بتثبيت "سيغنال" على أجهزتهم، لكن مدى انتشار استخدامه داخل البنتاغون لا يزال غير واضح.