وزير خارجية إسرائيل: المحكمة الجنائية الدولية لا سلطة لها لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

قال وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا سلطة لها لإصدارمذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدافع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، معتبرا أن أي مذكرات توقيف تصدر عن المحكمة بحق المسئولين الإسرائيليين «باطلة ولاغية».

وكتب في منشور عبر منصة «إكس» مساء الخميس: «قلناها منذ البداية: المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليس لها، ولم يكن لها قط، اختصاص إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها السابق».

وأرجع ذلك إلى كون «إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في نظام روما الأساسي»، مضيفا «كلفت المحكمة اليوم بالقيام بما كان ينبغي عليها فعله منذ البداية: البت في الاختصاص القضائي».

واختتم «في هذا الصدد، هناك إجابة واحدة صحيحة: ليس للمحكمة اختصاص قضائي على إسرائيل، صدرت مذكرات التوقيف بشكل غير قانوني، وهي باطلة ولاغية».

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، رفض طلب حكومة الاحتلال تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وأي إجراءات لاحقة.

وأصدرت المحكمة مذكرتى اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.