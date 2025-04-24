رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، في تغريدة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي إكس، مساء اليوم الخميس، على إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها.

وقال سلام " بالنسبة للانتخابات البلدية، أؤكد أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيتها".

وأشار إلى أن " اقتراحات القوانين المعجلة التي قدّمت من السادة النواب، ولا سيما ما يتعلق منها ببيروت، لم يُتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك كان لا بد من طلب تأجيلها ".

وأضاف "ما يهمني شخصياً هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوّعه. وأنا على ثقة بأن أهل بيروت يعون تماماً كيفية المحافظة على حسن تمثيل مدينتهم. فهي المدينة العريقة التي تحتضن الجميع، وتحفظ لكل أبنائها دورهم".

وشدّد رئيس الحكومة "على ضرورة أن تستعيد بيروت رونقها من خلال إطلاق مشاريع إنمائية متكاملة، مدينتنا بأمسّ الحاجة إليها".

يذكر أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في مايو المقبل على أن تبدأ في محافظة جبل لبنان بتاريخ 4 مايو المقبل.

وتجري ⁠في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار بتاريخ 11 مايو المقبل، وفي محافظة بيروت، ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 18 مايو المقبل، وفي محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية بتاريخ 24 مايو المقبل .