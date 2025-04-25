ملك المغرب يطلق خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

أشرف ملك المغرب محمد السادس، اليوم الخميس، بمحطة القطار الرباط- أكدال، على إطلاق خط السكك الحديدية فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول ناهز 430 كيلومترًا.

ويستهدف هذا المشروع تحسين العرض السككي الوطني في المغرب، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمغرب، بقيادة العاهل المغربي، في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.

ويختصر المشروع المدة الزمنية بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش، ما يوفر ساعتين من الوقت، وفقا لبيان السفارة المغربية بالقاهرة.

وسيمكن المشروع كذلك من ربط مدينة الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة.