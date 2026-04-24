ارتفعت أسعار النفط نحو 1.7% وجرى تداولها قرب 107 دولارات للبرميل، الجمعة، وسط غموض يلف مصير جولة ثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وأزمة الملاحة في مضيق هرمز.

وبلغت أسعار خام برنت 106.9 دولارات للبرميل بارتفاع 1.7 بالمئة في تعاملات اليوم، في حين سجلت أسعار خام "غرب تكساس" الوسيط 97 دولارا بارتفاع 1.6 بالمئة مع حلول الساعة 9 بتوقيت جرينتش.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد غموض بشأن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

ويتخوّف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب تضرر منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، ما قد يحدث أضرارا اقتصادية وبيئية كبيرة على دول المنطقة.

وفي 20 أبريل الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ بدء الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها في 13 من الشهر نفسه، أصدرت القوات الأمريكية تعليمات لـ27 سفينة بالعودة أو التوجه إلى أحد الموانئ الإيرانية.

وكان ترامب قد أعلن، عقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات مع إيران في باكستان، بدء فرض حصار على مضيق هرمز.

كما أعلن، الثلاثاء، تمديد الهدنة مع إيران بناءً على طلب باكستان، "إلى حين تقديم طهران مقترحها"، دون تحديد مدة زمنية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الجاري، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.