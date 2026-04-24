خبراء الطقس يحذرون من التقلبات الجوية الشديدة مع اقتراب ظاهرة «إل نينيو»

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن المؤشرات باتت تكشف بوضوح عن اقتراب موجة شديدة من ظاهرة "إل نينيو" المناخية.

ومن بين هذه المؤشرات، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تم نشره اليوم الجمعة في جنيف، الارتفاع السريع في درجات حرارة سطح المياه في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ.

ومن المتوقع أن تبدأ تأثيرات هذه الظاهرة بالظهور اعتباراً من شهر مايو المقبل.

وتتسبب هذه الظاهرة في هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق العالم، كأجزاء من أفريقيا أو أمريكا الجنوبية، بينما تؤدي إلى جفاف في مناطق أخرى، مثل أستراليا أو إندونيسيا.

كما تسهم ظاهرة "إل نينيو" في رفع درجات الحرارة العالمية بشكل أكبر.

وعلى سبيل المثال، سبقت ظاهرة "إل نينيو" ، عام 2024 الذي تم تسجيله كأكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، حيث بلغ متوسط درجة حرارة الأرض آنذاك حوالي 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية "1850- 1900".

وأفاد ويلفران موفوما أوكيا، رئيس قسم التنبؤات المناخية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يشهد عام 2027 أيضاً تجاوزاً لحاجز 1.5 درجة.

وتحدث هذه الظاهرة بشكل طبيعي كل سنتين إلى 7 سنوات، وتبدأ عادةً بارتفاع درجة حرارة سطح البحر، وتستمرّ ما بين 9 إلى 12 شهراً.

