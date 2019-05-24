الاتحاد الأوروبي: استقالة ماي لن تغير شيئا في محادثات «بريكست»

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "لا تغير شيئا" في موقف الدول الـ27 الأعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا - وفقا لما نقلته قناة "فرانس 24" - "سنحترم رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا لكن ذلك لا يغير شيئا في الموقف الذي اعتمده المجلس الأوروبي حول اتفاق خروج "بريطانيا من الاتحاد".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت استقالتها من منصبها اليوم، لكنها ستؤدي مهامها حتى الـ7 من يونيو المقبل، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.