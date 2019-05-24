وزير الخارجية البريطاني يعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لماي

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

ذكرت ذلك قناة " سكاي نيوز" الفضائية في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أعلنت في وقت سابق اليوم استقالتها من منصبها، لكنها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في يوليو 2016، بعيد تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمائة على قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء جرى في 23 يونيو.