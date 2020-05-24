يقضي محمد ابو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، وقته في العزل المنزلي بمشاهدة أهدافه سواء مع المنتخب الوطني أو مع النادي الأهلي، في ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وشارك أبو تريكة متابعيه وجماهيره بث مباشر له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تذكر خلاله جميع أهدافه ومبارياته سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

وقال أبو تريكة في الفيديو: "شاهدت جميع أهدافي في نادي الزمالك 3 أو 4 مرات على الأقل، كما شاهدت مباريات كأس العالم للقارات التي شاركنا فيها بقميص المنتخب الوطني عام 2009".

وكان أبو تريكة قد أنهى مسيرته الكروية مسجلا في شباك نادي الزمالك 13 هدفا.

وأضاف: "أعتقد من وجهة نظري أن أفضل مباراة في تاريخ مصر هي مباراة البرازيل في كأس العالم للقارات، وهي الأفضل لذلك الجيل".

وأكمل: "في الفترة الأخيرة شاهدت أهدافي سواء مع المنتخب أو الأهلي وشعرت بإحساس مختلف، كما شاهدت بعض المباريات القديمة ومباريات لم أراها من قبل".

وتابع: "ابو تريكة اللاعب (واحشني)، ومباريات الأهلي والزمالك لها طابع خاص سواء تشاهدها أو مشاركتي فيها كلاعب".

وواصل: " شاهدت أهداف ميسي (حاجة اختراع)، وبدونه لا توجد كرة في العالم".

كما تطرق نجم النادي الأهلي للحديث عن تأثير الثنائي مانويل جوزية وحسن شحاتة في حياته الكروية، حيث قال: "من أهم الشخصيات في حياتي الكروية بالتأكيد وكانا يتعاملان معي نفسيا بشكل جيد، ولديهما مفاتيح شخصيتي لاستخراج أفضل ما لدي".

واستكمل: "في مباراة الكروم أمام الأهلي جوزية قال لي نصا (أنت أسوأ من أسوأ لاعب في الكروم)، أنا من الشخصيات التي يجب أن تضغط عليّ لتقديم أفضل ما لدي".

وحكى أبو تريكة موقف طريف مع أحمد تمساح في مباراة غينيا: "تمساح شارك كبديل ولم يلمس الكرة لمدة 3 أو 4 دقائق وقال لي (هو انا علشان في الداخلية محدش بيباصيلي) لأن اللعب وقتها كان ناحية محمد صلاح فقلت له ضاحكا (ما تتحرق يا تمساح)".

وتابع: "أبو تريكة اللاعب (واحشني)، ومباريات الأهلي والزمالك لها طابع خاص سواء تشاهدها أو مشاركتي فيها كلاعب".