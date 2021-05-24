اعتقال صحفي أمريكي بأحد المواقع الإخبارية البارزة في ميانمار

أعلن موقع "فرونتير ميانمار"، أحد أهم المواقع الإخبارية المستقلة في ميانمار، اليوم الاثنين، أن المحرر الإخباري الأمريكي بالموقع اعتقل لدى محاولته مغادرة البلاد.

وذكر الموقع الإخباري إن مدير تحريره داني فينستر، 37 عاما، اعتقل في يانجون أثناء محاولته السفر إلى ماليزيا، مضيفا "لا نعرف سبب اعتقال داني ولم نتمكن من الاتصال به"، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وبحسب الموقع الإخباري الميانماري، فقد تم نقل فينستر إلى سجن إنسين في يانجون.

وجاء في تغريدة لـ"فرونتير ميانمار" على تويتر: "نحن قلقون على سلامته وندعو إلى إطلاق سراحه على الفور. أولوياتنا الآن هي التأكد من سلامته وتزويده بأي مساعدة يحتاجها".

ووفقًا لتقارير إعلامية، يعد فينستر ثالث صحفي أجنبي يتعرض للاعتقال في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير، وأطاح بزعيمة البلاد المدنية أونج سان سو تشي.

وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين في البلاد إن 4301 شخص جرى اعتقالهم أو توجيه تهم إليهم أو إصدار أحكام عليهم حتى اليوم.