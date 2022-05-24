 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية - بوابة الشروق
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

القدس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 9:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 9:39 ص

أفاد تقرير فلسطيني، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن "المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ووفق الوكالة، "انطلقت دعوات مقدسية، يوم أمس، للاعتكاف في المسجد الأقصى، بدءًا من يوم الجمعة المقبل ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يسمى بـ(يوم توحيد القدس)، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال باقي شرقي القدس عام 1967، الذي يُصادف يوم الأحد المقبل".

وأشارت "وفا" إلى أن "جماعات الهيكل دعت إلى اقتحام جماعي للأقصى، احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية".

ولفتت إلى أن "المسجد الأقصى يتعرض بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى، وتزداد حدة هذه الاقتحامات الاستفزازية في الأعياد والمناسبات اليهودية".

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