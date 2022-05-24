أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 5ر4 شهر.

وأشار وزير التموين - في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو اديب الى أنه تم حتى الآن استلام نحو 7ر2 مليون طن قمح من المزارعين ،وتستهدف الوزارة توريد أكثر من 5 ملايين قمح خلال الموسم الحالي ليصبح الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى يناير المقبل.

وأضاف المصيلحي أن الوزارة مع بدء موسم توريد القمح المحلي قللت من عملية استيراد القمح إلا أن الوزارة في اطار استراتيجيتها لتنويع مصادرها من مناشئ القمح فتحت قنوات الاتصال مع كل من روسيا واوكرانيا وفرنسا منوها بأنه جار عقد اجتماعات مع استراليا لاستيراد القمح منها، لافتا الى أن القمح الاسترالي جيد ولكن سعر النولون مرتفع.

وفيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بعملية استيراد الأقماح أوضح المصيلحي أنه يتم عن طريق تفعيل الاتفاقية الإطارية التى وقعتها مصر مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتنمية التجارة التابعة للبنك الاسلامي، لافتا إلى أنه تم رفع الحد الإئتماني من 3 الى 6 مليارات دولار، ويتم الاعتماد على هذه الاتفاقية للتمويل بنسبة 9ر99%، مؤكدا أنه لم يتم الضغط على البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية.

وأكد المصيلحي أن جميع شحنات القمح المستوردة من روسيا ورومانيا وأوكرانيا وصلت الى مصر ماعدا شحنة قادمة من أوكرانيا تضمنت مركبين، المركب الاول كانت 60 ألف طن قمح، وبعد تحميل 57 ألف طن بدأت الحرب الروسية الاوكرانية، وتم اعطاء الأوامر للمركب بالتحرك لمصر، أما المركب الثانية فبدأت تحميل 37 ألف طن في أول أيام الحرب الروسية الاوكرانية ولم تكن متزنة فتم خروجها من الميناء بعد 3 أيام من بداية الحرب، ولكن لظروف غلق البحر الأسود، فإن المركبة موجودة في إحدى موانئ رومانيا.