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محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات الخاصة

أشرف عطية محافظ أسوان
أشرف عطية محافظ أسوان
حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:03 م

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، بحضور فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظمه فرع ثقافة أسوان تحت عنوان "نحو رؤية فاعلة لتكنولوجيا التحول الرقمي لمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة"، وشهده نجوى أحمد مدير عام الثقافة، والدكتور عبدالمنصف رشوان رئيس المؤتمر، وبمشاركة كوكبة متميزة من ذوي الهمم.

أكد المحافظ، في كلمته التي ألقاها السكرتير العام، أن هذا المؤتمر يتواكب مع جهود وأنشطة المحافظة المبذولة لدعم وتطوير آليات وأساليب التحول الرقمي سواء داخل الجهاز الإداري أو على مستوى المجتمع المدني وخدمة مختلف فئات المجتمع الأسواني من أجل مواكبة متطلبات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن أصحاب القدرات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأسواني ودائما يمثلون لنا نموذجا مشرفا في الإصرار والعزيمة بقدراتهم ومواهبهم الفذة.


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