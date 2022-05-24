اتحاد الكرة يشكل لجنة لفحص شكوى تزوير في القسم الثالث

قرر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة عامر حسين عضو مجلس الإدارة وعضوية كلا من محمد الماشطة المستشار القانوني للإتحاد وكريم أنور مدير إدارة شئون اللاعبين وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، لفحص شكوى نادي اتحاد الشرطة ضد ناديي العبور والمرج بداعي تزوير قيد بعض اللاعبين.

كما طلب من اللجنة، دراسة القضية من كافة النواحي القانونية واللائحية وإعداد تقرير مفصل للعرض على مجلس الادارة في جلسته القادمة لاتخاذ القرار المناسب.

وكان نادي العبور، نجح في خطف بطاقة الصعود للممتاز «ب»، عن المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية، بتصدره جدول الترتيب برصيد ٦١ نقطة وبفارق ١٦ نقطة عن أقرب منافسيه.

وتعود الأزمة إلى:

شكوى نادي اتحاد الشرطة ضد مشاركة رضا محمد حسن لاعب العبور ومنتخب مصر للشباب بشهادة مزورة تخص شقيقته.

وكان رد العبور، في العديد من البيانات، أن اللاعب رضا حسن، مقيد في الفريق وساهم في الصعود للدرجة الثانية، لديه مشكلة في أوراقه الرسمية، لكننا قبل التعاقد معه قمنا بالاستعلام عنه وظهر لنا من الاستعلام، أنه تم الاستغناء عنه من نادي إنبي ووصل لنا خطاب من اتحاد الكرة يفيد بأن اللاعب مواليد 2001 وشارك مع منتخب مصر للناشئين مواليد 2000، إذا ليس هناك شبهة بالنسبة لنا في قيده الموسم الماضي، وعلمنا منذ فترة قصيرة بأن اللاعب تسبب في أزمة بين الأهلي وإنبي منذ 5 سنوات وعلى إثرها خسر إنبي مبارياته في القطاع بسبب قيد اللاعب.

كما أشار العبور، أن الفريق الأول لا يحتاج سن اللاعب بمعنى لو لعب بسن صغير أو سن كبير جدا فليس هناك أزمة إذن أين المشكلة واللاعب لم يشارك في مباريات قطاع الناشئين، ولكننا أيضا نقول أين اتحاد الكرة، وهو المسؤول عن ارسال خطاب لنا يفيد بصحة موقف اللاعب؟!، وسيكون هناك رد عبر الطرق القانونية لامتلاك كل الأدلة التي تمنح حقنا الرسمي في الصعود.