الملا يبحث في منتدى دافوس استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27

بحث وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، مع وفد شركتي شيفرون العالمية ومجموعة بتروناس الماليزية، فرص زيادة استثمارات الشركتين في قطاع البترول المصري، بحسب بيان للوزارة اليوم.



جاء ذلك على هامش مشاركة الملا، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة مع قيادات منظمات الطاقة الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمالية وشركات البترول العالمية.



واستقبل الملا وفد شركة شيفرون العالمية الذي ضم نواب رئيس الشركة لتنمية الاعمال والتكرير والتسويق والاستكشاف، واستعرض اللقاء أنشطة الشركة في مجالات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في مصر، حيث تعمل شيفرون في مناطق امتياز بالبحرين المتوسط والأحمر.



وأكد الملا جاذبية الفرص الاستثمارية لتوسيع أنشطة شيفرون في مجال البترول والغاز في مصر، خاصة أن التعاون الإقليمي في منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، يتيح فرصاً متميزة للشركات العالمية المهتمة بالعمل في تلك المنطقة.



وبحث الملا، مع رئيس مجموعة بتروناس الماليزية، تنجكو محمد توفيق، فرص الاستثمارات المشتركة بين قطاع البترول والشركة الماليزية، والتي تعمل في مصر منذ أكثر من 20 عاماً من خلال شراكتها مع قطاع البترول وشل العالمية في حقول البرلس للغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق ومصنع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في منطقة إدكو بالإضافة الى استثماراتها مؤخراً في مجال تسويق وإنتاج زيوت المحركات عالية الجودة.



وبحسب البيان، شهد اللقاء دراسة البدء في تنفيذ المرحلة العاشرة من تنمية حقول غرب الدلتا العميق، والتأكيد على الفرص الحالية لزيادة استثمارات الشركة الماليزية في مصر، خلال تلك الفترة التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار العالمية للبترول والغاز، ما يشجع على زيادة الاستثمارات.



في سياق متصل، ناقش الملا مع روبرتو بوكا مسئول ورئيس قسم الطاقة والمواد بـ«دافوس»، سبل التعاون مع المنتدى والاستفادة من الخبرات وتبادل الآراء في إعداد الجلسات التحضيرية لمؤتمر قمة المناخ COP27، وعقد مائدة مستديرة وورش عمل بين الجانبين فى هذا الشأن من خلال الفيديو كونفرانس، كما تناول اللقاء مناقشة الأوضاع بعد قمةCOP27 مع مسئولي وخبراء المنتدى الاقتصادي العالمي وإمكانية تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية تشارك فيها الجهات الدولية المهتمة بصناعة الطاقة من المستثمرين والشركات ومؤسسات التمويل والمكاتب الاستشارية المتخصصة والمؤسسات المالية وتتناول كيفية التعجيل بالتحول الطاقة وتخزين الطاقة وتحليل المخاطر في صناعة الطاقة والفرص المتاحة وأدوات الاستثمار.



وتطرق اللقاء لاستعراض دور مصر الحيوي كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ومستجدات التعاون القائم تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط التي أظهرت المتغيرات العالمية الحالية أهمية هذه المنطقة في المساهمة في توفير إمدادات الغاز الطبيعي.



وشارك الملا في ورشة عمل عن سبل الإسراع بمرحلة التحول الطاقي وتوفير التمويل لمشروعاته، بمشاركة عدد من وزراء الطاقة والشخصيات البارزة في مجالات صناعة الطاقة والبترول والغاز ومؤسسات التمويل، وفى مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.



كما عقد الملا جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، تناولت مستجدات أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها على المناخ والطاقة واستعدادات مصر لتنظيم قمة المناخ COP27.



وأكد الملا وبيرول خلال المباحثات أهمية تنسيق الجهود دولياً لتوفير الاستثمارات والتمويل من المؤسسات المالية في مرحلة التحول الطاقي.



ولفت وزير البترول إلى أن مصر تعمل على دعم العمل المشترك مع الوكالة بعد انضمامها لعضويتها رسمياً، والذى تم الإعلان عنه من قبل المدير التنفيذي للوكالة الدكتور فاتح بيرول في مؤتمر إيجبس 2022، فيما شدد الأخير على تقديم كافة أوجه الدعم لمصر في تنظيم مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 والذى تنظمه مصر نيابة عن افريقيا.