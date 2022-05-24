 كازاخستان تستضيف جولة جديدة من المحادثات حول سوريا يونيو المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 مايو 2022 10:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

كازاخستان تستضيف جولة جديدة من المحادثات حول سوريا يونيو المقبل

نور سلطان - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 9:51 ص

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان، أن العاصمة نور سلطان ستستضيف في يونيو القادم جولة جديدة من المحادثات الهادفة لتسوية الأزمة السورية.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أيبك صمادياروف، فإن الجولة ستجري في الفترة من 14 إلى 16 يونيو.

وصرح المتحدث بأن وزارة الخارجية أرسلت بالفعل دعوات إلى الدول الضامنة وجميع المشاركين في العملية للمشاركة في الاجتماع الثامن عشر، وتنتظر ردهم.

يشار إلى أن الاجتماع السابع عشر، ضمن هذه الصيغة المعروفة بـ"صيغة أستانا"، قد عقد في ديسمبر في العاصمة الكازاخستانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك