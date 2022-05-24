كازاخستان تستضيف جولة جديدة من المحادثات حول سوريا يونيو المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان، أن العاصمة نور سلطان ستستضيف في يونيو القادم جولة جديدة من المحادثات الهادفة لتسوية الأزمة السورية.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أيبك صمادياروف، فإن الجولة ستجري في الفترة من 14 إلى 16 يونيو.

وصرح المتحدث بأن وزارة الخارجية أرسلت بالفعل دعوات إلى الدول الضامنة وجميع المشاركين في العملية للمشاركة في الاجتماع الثامن عشر، وتنتظر ردهم.

يشار إلى أن الاجتماع السابع عشر، ضمن هذه الصيغة المعروفة بـ"صيغة أستانا"، قد عقد في ديسمبر في العاصمة الكازاخستانية.