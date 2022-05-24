وزير التموين: لا إلغاء لبطاقة التموين بسبب عدم تسجيل الهاتف المحمول

اعتذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين بسبب عدم شرح بعض الموظفين لموضوع استكمال بيانات بطاقة التموين بصورة وافية، مؤكدًا على عدم إلغاء البطاقة بسبب عدم تسجيل الهاتف المحمول.

وأضاف المصيلحي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن البطاقات والصرف وخدمات التموين تمت ميكنتها، اعتبارًا من تنفيذ مصر لمشروع التحول الرقمي.

ولفت إلى أن تحديث البيانات مهم في ظل ميكنة كل الخدمات الخاصة بالوزارة، موضحًا أن الوزارة أصدرت القرار الخاص بتحديث البيانات منذ 3 أشهر، وخاصة الهاتف المحمول.

وأكد وزير التموين، أن الهدف من الموضوع لم يكن إطلاقًا شطب البطاقة، متابعًا: «نحاول مساعدة المواطن، لا إلغاء لبطاقة التموين بسبب التليفون، والأمر لا يتطلب سوى تقديم بطاقة التموين والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول».

وذكر أن الوزارة مدت تحديث البيانات حتى 30 يونيو على بوابة مصر الرقمية وموقع تموين دوت كوم، مضيفًا أن كبار السن من السيدات صاحبات بطاقات التموين غير القادرات على الحركة، بإمكانهم إسناد مهمة تحديث البيانات إلى أحد الأبناء.

وتابع: «إذا كان رب الأسرة لا يمتلك هاتف محمول ولا نية له لشراء هاتف محمول أو غير قادر على الأمر، فبإمكان أحد الأبناء المسجلين على البطاقة وله رقم هاتف باسمه، تحديث البيانات بهذا الرقم، حتى نتمكن من التواصل معهم».

ونفى توقيع الوزارة غرامات على الحالات التي لم تبلغ عن وفاة رب الأسرة، متوجهًا برسالة للمواطنين: «قللوا الذهاب إلى مكاتب التموين، ومن لا يتمكن من التعامل مع التكنولوجيا، يكتب البيانات المطلوبة في ورقة ويسلمها لمكتب التموين التابع له».