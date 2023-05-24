العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل منزلها في النوبارية بالبحيرة

تجري مباحث النوبارية جهود مكثفة بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائي؛ لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل عثر عليها مذبوحة داخل منزلها في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم غرب النوبارية، يفيد بورود بلاغ من "حسن. إ. م، 60 سنة، تاجر، ومقيم بدائرة القسم"، بالعثور على جثة زوجته "تحية. م. م، 50 سنة، ربة منزل"، مذبوحة داخل شقة "ب" بالطابق الثاني.

وانتقل على الفور ضباط مباحث فرع البحث الجنائي، ومباحث غرب النوبارية، وتبين من خلال المعاينة الأولية وجود جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها وترتدي ملابسها بالكامل، وتتحلى بخاتم ذهب ومحبس، داخل شقة بالطابق الثاني بالمنزل الذي تقيم به مع زوجها.

وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح ذبحي بالرقبة، وعدد من الطعنات المتفرقة بالصدر والبطن، والكتف، كما عثر بجوار الجثة على الهاتف المحمول الخاص بها.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.