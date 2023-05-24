فريق كوري جنوبي يفتش منشآت بمحطة فوكوشيما النووية في اليابان

ذكر رئيس فريق خبراء كوري جنوبي، تم إرساله إلى اليابان، لمراجعة خطة تصريف مياه الصرف الملوثة من محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة، أن الفريق فحص جميع المنشآت، الذي كان ينوي رؤيتها.

وأدلى يو جوك-هي، رئيس لجنة السلامة والأمن النووية، الذي يقود فريق التفتيش المكون من 21 عضوا، بهذه التصريحات للصحفيين بعد ظهر أمس الثلاثاء، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأضاف يو، أن فريق التفتيش فحص نظام التنقية المخصص للمحطة، المعروف باسم "بي.إل.بي.إس" وخزانات "كيه4" التي تحتوي على المياه الملوثة وغرفة التحكم التشغيلية.

وفي اليوم الأول من عملية التفتيش على الموقع، فحص الفريق المنشآت في مفاعل الوحدة الأولى بالمحطة من الساعة العاشرة صباحا، حتى السابعة مساء، بتوجيه من شركة "طوكيو الكتريك باور"، المشغلة لمحطة الطاقة المتضررة.

وأوضح يو، أن الفريق يعتزم اليوم الأربعاء، زيارة منشأة الدراسات الكيميائية، المسئولة عن تحليل "النويدات"، وهي نوع من الذرات، وفحص نظام تخفيف مياه البحر ومنشآت الصرف.