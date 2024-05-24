انطلاق مهرجان برلين للديمقراطية احتفاء بذكرى الدستور الألماني

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انطلق اليوم الجمعة مهرجان الديمقراطية الذي يستمر ثلاثة أيام في العاصمة الألمانية برلين للاحتفال بالذكرى الـ 75 للقانون الأساسي (الدستور) للبلاد.

وكان من بين عوامل الجذب في الحي الحكومي في العاصمة الألمانية اليوم الجمعة، تشكيلات مجانية بألوان البلاد الوطنية وهي الأسود والأحمر والذهبي واللون الأزرق الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وبعد حفل افتتاح مشاهير الساسة الذي تضمن خطابا للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أصبح بوسع المواطنين الآن أن يحتفلوا بالقانون الأساسي(الدستور)، وهو إنجاز تفخر به ألمانيا ما بعد الحرب.

وفي إطار الاحتفال، صعد المستشار أولاف شولتس إلى المنصة للإجابة على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

ونُصبت خيام صغيرة وكبيرة في الحي الحكومي على ضفاف نهر سبري.

وتقوم منظمات الإغاثة والنقابات العمالية والمؤسسات غير الربحية بعرض أنشطتها هناك حتى يوم الأحد المقبل.