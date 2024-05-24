قررت النيابة العامة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

كانت الاجهزة الامنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شاب بتعرضه لحالة خطف من قبل عاطلين وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وبالتحري عن الواقعة تبين أن وراءها عاطلين وبتكثيف الجهود الأمنية ألقي القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بوجود خلافات مالية بين المجني عليه ووالده وبينهم وأنهما أقدما على تلك الخطوة في محاولة منهما لحفظ حقهما باستخدام سيارة وتركه بعد توقيع الإيصالات بمحافظة المنوفية.

وبتكرار مناقشة المتهمين أقرا أن المحرض على الواقعة هو شريك والد المجني عليه "محبوس على ذمة قضية" وأنه هو من طلب ذلك منهما لإجبار المجني عليه ووالده بالرضوخ لطلباتهم ودفع مبالغ ماليه محل الخلاف، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.