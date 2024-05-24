جوارديولا: كتابة التاريخ أمام يونايتد هو حافز إضافي

يصر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على أن تركيز فريقه الوحيد هو الاحتفاظ بكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن صنع التاريخ بالفوز يمكن أن يكون بمثابة حافز إضافي.

ويلعب مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد مساء الغد السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي حال تتويج مانشستر سيتي باللقب سيصبح أول فريق يفوز بالثنائية المحلية مرتين على التوالي في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، وسيكون هذا بمثابة ختام لموسم رائع حقق فيه أيضا التاريخ بالفوز بالدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

وقال جوارديولا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "جيد، إذا كان التاريخ يمنحنا الفرصة لنكون أمام شيء لم يحدث من قبل، فلماذا لا نحاول ذلك؟".

وأضاف: "ربما يكون هذا حافزا إضافيا للاعبين، ولم أتحدث عن هذا الموضوع لهم على وجه التحديد، إذا لعبنا فقط من أجل الفوز باللقب فهذا يكفي لقد قلت قبل شهر أنه لم يتمكن أي فريق من تحقيق أربع مباريات متتالية لأن الأمر صعب".

وأوضح: "لم يتمكن أي فريق من تحقيق ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي لأن الأمر ليس سهلا، نحن هنا وسنذهب إلى لندن لتقديم أداءا جيدا".

وأردف: "إنه نفس الروتين مرة أخرى وبطبيعة الحال، لا ننسى الدوري الممتاز لمدة عام سندافع عن اللقب حتى مايو أو يونيو المقبل سنكون أبطالا، ولكن في الوقت نفسه، ما هي الخطوة التالية؟ يستحم الناس ثم ينتقلون إلى اليوم التالي، والقادم هو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، هذه هي العقلية التي يتعين علينا التفكير بها لأن الفرق الكبيرة تظهر ذلك".

وشدد: "نحن راضون، ولكن ماذا بعد؟ التحدي التالي هو المضي قدما بكل ما لدينا، سوف نرى ما يحدث، أريد أن أتعرض للهزيمة لأنهم كانوا أفضل، وليس لأننا لم نكن كما نحن لقد تحدثنا لسنوات عديدة حول هذا الموضوع".

وأشار بيب: "احترم المنافسين لكن التركيز على أدائنا ومن نحن، هذا هو الأهم".

وواصل: "في عملنا عليك الفوز وإلا فأنت في موقف خطير، أيا كان النادي، بغض النظر عن المسار أو عما إذا كان جديدا أو قديما، عليك الفوز".

وأكد: "قم بعمل جيد وكن جيدا في أشياء كثيرة وإلا فسيحدث ذلك لسوء الحظ، يجب على الناس أن يفهموا إذا فزت مرة واحدة فقط أصبح كل الآخرين فاشلون؟ لا أعتقد ذلك بصراحة وأنا لا اتفق".

وأفصح مدرب سيتي: "لا يهم ما يحدث هذا الموسم، لن أشعر بالفشل إذا لم نفز بالدوري الإنجليزي الممتاز،لا أعتقد أن أرسنال يشعر بذلك لأنه قدم أداءا مذهلا".

وأتم جوارديولا حديثه: "مهمتنا هي ما هي عليه إذا لم تقبل ذلك، فركز على نوع آخر من الأعمال".