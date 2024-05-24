اليونان تحتفل بعيدها الوطني بالأوبرا 6 يونيو المقبل

تنظم السفارة اليونانية بالقاهرة، حفل بالية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، في 6 و 7 يونيو القادم، وذلك احتفالا باليوم الوطنى لليونان.

ويأتي الحفل بالتعاون مع مؤسسة "جريك أكشن أفريكا"، وتقدم الحفل فرقة بالية الأوبرا الوطنية اليونانية.



وتقام الفعاليات الأولي تحت عنوان "الرقص مع ظلي"ويتضمن العرض ثلاث مقطوعات مميزة للملحن اليوناني مانوس هادجيداكيس، من تصميم مدير الباليه GNO، بينما العرض الثاني بعنوان "عودة الصيف"، مع موسيقى جيورجوس كومينداكيس وهيكتور بيرليوز، وتصميم إيوانيس ماندافونيس وكونستانتينوس ريجوس بالإضافة لعرض الليالي الهادئة من تصميم الرقصات كونستانتينوس ريجوس وموسيقى هيكتور بيرليوز وكلمات تيوفيل جوتييه.