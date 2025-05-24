المفوضية الأوروبية تحذر المجر من تمرير قانون يستهدف المنظمات غير الحكومية

هددت المفوضية الأوروبية، المجر باتخاذ إجراءات ضد البلاد حال مررت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، مشروع قانون مثير للجدل يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية.

ومن شأن الموافقة على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة"، فرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج، حيث ينظر إليها على أنها تشكل خطرا على سيادة المجر.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بروكسل، إن مشروع القانون الذي قدمه حزب "فيدس" القومي المحافظ بزعامة أوربان للبرلمان، يمثل انتهاكا خطيرا لقانون الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى سحب المسودة من العملية التشريعية.

وحذرت المفوضية الأوروبية، من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة حال جرت الموافقة على القانون.

ويمكن أن تفتح المفوضية ما يطلق عليه إجراءات انتهاك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى غرامات كبيرة على الدول الأعضاء الذين لا يمتثلون لقانون الاتحاد الأوروبي.

ويسمح مشروع القانون، الذي يشبه قانونا قائما في روسيا، بحظر المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارجي، ذات القدرة على التأثير على الرأي العام.

وقد لا يسمح للمنظمات المحظورة بتلقي دعم مادي من الخارج، إلا بتصريح من مكتب الضرائب المجري.