الإغاثة الطبية بغزة: ارتفاع عدد الشهداء في الأيام الأخيرة راجع إلى منع الإجلاء الطبي

قال محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة ، إن ارتفاع عدد الشهداء في الأيام الأخيرة يعود بشكل مباشر إلى منع جيش الاحتلال نقل المصابين من مناطق القصف، وخصوصًا في شمال غزة، حيث يتم استهداف أي شخص يحاول الوصول إلى المستشفيات أو مغادرتها.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه مع شاشة «القاهرة الإخبارية»، السبت، أن المصابين في مناطق كمال عدوان وبيت لاهيا وتل الزعتر يموتون في أماكنهم، إذ لا تتوفر وسيلة آمنة لنقلهم.

ولفت إلى أنه حتى إن تمكّن البعض من النجاة، فيتم نقلهم بصعوبة إلى مستشفى الشفاء أو الأهلي العربي، الذي استأنف عمله مؤخرًا بعد قصفه قبل حوالي 25 يومًا.

وأكد أن الاحتلال يستخدم ذريعة الأمن لاستهداف التجمعات السكانية، حتى تلك التي تنتظر مساعدات غذائية أو مياه، مشيرًا إلى أن الحصار الكامل على الغذاء والدواء منذ أكثر من 80 يومًا أدى إلى كارثة إنسانية، تتجلى في ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في ظل غياب شبه كامل للمنظومة الطبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس الماضي، إلى 3,747 شهيدًا 10,552 إصابة.

كما أفادت الوزارة بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 53,901 شهيد و122,593 مصابًا منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.