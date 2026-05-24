رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في البرقية: "بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وإشراقة الأيام العشر المباركات يطيب لي والأعضاء بمجلس النواب، أن أُزجــي أصدق آيات التبريكات، وأخلص الدعوات والتمنيات، بهذه الأيام وذلك العيد الكريم، الذي جعله الله ذكرى خالدة للفداء والتضحية والعطاء.

وإذ نستقبل تلك الأيام العطرة، نقتبس من نورها قيم الوفاء وبذل الجهد الصادق، في سبيل رفعة هذا الوطن. ونسأل الله العلي القدير أن يحيطكم بمعيته، ويمدكم بعونه وتوفيقه؛ لمواصلة قيادتكم الحكيمة لهذه الأمة، نحو العزة والازدهار.

وندعو الله أن يديم على سيادتكم سوابغ نعمه. وأن يعيد تلك المناسبة عليكم بموفور الصحة والسعادة. وأن يجعل عهدكم خيراً وعزة وتمكيناً لمصر وشعبها، وللأمتين العربية والإسلامية".