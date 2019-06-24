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يتمنى بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر أن يتوج منتخب عربي بكأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وقال بغداد عقب الفوز على كينيا بهدفين في الجولة الأولى "كان يجب أن نفوز في بداية مشوارنا لندخل البطولة بقوة، أشكر الجماهير التي ساندتنا بقوة في المدرجات وكذلك الذين تابعونا من الجزائر".

وأضاف "هدفنا تقديم صورة مشرفة للجزائر، وأتمنى أن يكون اللقب عربيا".

وتابع المهاجم.الجزائري "نركز في كل مباراة على حدة، لقد نسينا الفوز على كينيا لنجهز بكل قوة لمواجهة السنغال".

وأشار في ختام تصريحاته "الفريق بذل مجهودا كبيرا في الملعب وقدم 100%، ولم نخذل الجماهير التي ساندتنا".