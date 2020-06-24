مرتضى: كارتيرون سيكون مطالب بورقة تعهد لتحمل مسؤولية استكمال الزمالك للدوري

حمل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كل من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وقائد الفريق الأبيض شيكابالا، مسؤولية اتخاذ قرار استكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي كان قد أعلن أمس الثلاثاء عن حزمة من القرارات، تخص التعايش بالفترة المقبلة مع فيروس كورونا، تضمنت تأكيده على فتح الأندية والمطاعم والكافيهات واستئناف النشاط الرياضي، ما يعني حسب ما أشار له المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بعودة الدوري العام يوم 25 من شهر يوليو المقبل.

رئيس الزمالك صرح صباح اليوم الأربعاء، لقناة ناديه :" هناك اجتماع طارئ لمجلس الإدارة مع كارتيرون وشيكابالا بصفته قائد الفريق، لمعرفة قرارهم النهائي من استكمال منافسات بطولة الدوري العام".

وأضاف:" المدرب واللاعبين هم من سيكونوا في وجه كورونا، ففي حالة أبلغنا كارتيرون بموافقته على استكمال الدوري سنطالبه بكتابة ورقة يتحمل من خلالها المسؤولية، أما إذا رفض هو وشيكابالا مع احترامي للدولة لن نلعب".