مؤتمر بريطاني يناقش التردد فى تلقي اللقاحات

تعقد إدارة رئيس الوزراء بوريس جونسون قمة لندن للمساعدة في معالجة تأخر انتشار التطعيم ضد مرض كوفيد -19 في عاصمة المملكة المتحدة ، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تلقيح الفئات الأكثر ضعفا قبل الرفع المزمع للقيود الرامية لمكافحة الوباء الشهر المقبل.

وقال وزير اللقاحات نديم الزهاوي إن الحكومة تكثف الجهود لمعالجة قضية التردد بشأن تلقي اللقاحات ، على وجه الخصوص

بين مجتمعات السود والآسيويين،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال الزهاوي في مؤتمر صحفي متلفز اليوم الأربعاء "نحن نصل إلى المناطق التي يكون فيها الاقبال على اللقاح أقل ، على سبيل المثال في لندن ، حيث تكون نسبة تلقي الجرعات الأولى متخلفة قليلاً عن المناطق الأخرى".

وتابع "نحن بحاجة للتأكد من حماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص ."