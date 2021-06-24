متحور دلتا يثير قلق ميركل: أوروبا تسير على جليد رقيق في معركة كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أوروبا تسير "على جليد رقيق" في معركتها ضد فيروس كورونا، حيث يهدد متحور "دلتا" شديد العدوى بالتراجع عن التقدم المحرز في الحد من الإصابات.

وأضافت المستشارة الألمانية أمام البرلمان الألماني، اليوم الخميس، أن الاستجابة الإضافية في مواجهة الوباء ستكون موضوعا رئيسيا للنقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل اليوم الخميس، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في التكتل، الذي يضم 27 دولة، يواصل الانخفاض، في مواجهة ارتفاع معدلات التطعيم.

وتابعت: "لكن رغم وجود سبب يدعو للتفاؤل، فإن الوباء لم ينته، ولا سيما في البلدان الفقيرة في العالم، لكن في ألمانيا وأوروبا ما زلنا نتحرك على جليد رقيق".

وقالت أنجيلا ميركل: "نحن بحاجة إلى أن نظل يقظين على وجه الخصوص، وتعد المتحورات الناشئة حديثا، وخاصة الآن متحور "دلتا"، بمثابة جرس إنذار لنا لمواصلة توخي الحذر".

وتوقع مسؤولو الصحة في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أن يشكل المتحور الهندي "دلتا" 90% من جميع الإصابات في كل أنحاء الكتلة الاوروبية بحلول نهاية أغسطس المقبل، مما يدل على الحاجة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس.

وفي ألمانيا، يشكل متحور "دلتا" الآن حوالي 15% من حالات الإصابة الجديدة، وفقا لوكالة مكافحة الأمراض في البلاد.