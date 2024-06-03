جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه قتل مسئولا عسكريا بارزا في حزب الله

فال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة تابعة لسلاح الجو أغارت صباح اليوم، على منطقة صور جنوب لبنان، وقضت على مسئول عسكري بارز في حزب الله.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن «الغارة استهدفت علي حسين صبرا، الذي كان ضالعًا في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي في حزب الله».

وأشار إلى أن الجيش أغار كذلك على بنية عسكرية لحزب الله، ضمت عدة مبانٍ عسكرية في قرية القطراني جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، شن الاحتلال 6 غارات على جبل الريحان، فيما قصف سيارة في محيط بلدة «كوثرية الرز» في قضاء الزهراني بعمق الجنوب اللبناني، وسط أنباء عن وقوع إصابات

ونفذ الاحتلال سلسلة غارات على مرتفعات الجبور في إقليم التفاح، وأطراف بلدة عيتا الشعب وبلدة عرمتى جنوبي لبنان، كما استهدف مدخل بلدة ميدون بالبقاع الغربي.

إلى ذلك، نقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن وزير التربية الإسرائيلي، حاييم بيتون، قوله إن إسرائيل يجب أن تشن حملة عسكرية في الشمال «لطرد حزب الله وسكان جنوب لبنان» لما بعد نهر الليطاني، معبرًا عن اعتقاده بإمكانية تحقيق هذه الغاية لأن الوضع في غزة لا يتطلب وجود 3 فرق عسكرية.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادًا كبيرًا في عدد العمليات، وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.