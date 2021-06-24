استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بمحطة سكة حديد ديروط، الذى زار المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم، والذى تبلغ تكلفته الإجمالية مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، والذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي)؛ للوقوف على نسب التنفيذ واستمرار العمل بالمشروع، وذلك استكمالًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية، وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.

كان وزير النقل قد وصل لمحطة قطار ديروط مستقلا القطار رقم (980 VIP)، وكان في استقباله محافظ أسيوط والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بأسيوط، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركات المنفذة وبعض أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

وقال محافظ أسيوط إن زيارة الفريق كامل الوزير ستشمل تفقد أعمال محطة سكة حديد ديروط وتفقد أعمال التطوير ثم تفقد المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل وتفقد مواقع العمل المختلفة بالكباري العلوية على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، ثم سيعقد اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والمهندسين المشرفين على التنفيذ وممثلي الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع.

وقال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن مشروع محور ديروط العلوي على النيل يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لخدمة أبناء محافظات الصعيد.

وأوضح أنها إحدى ركائز التنمية المستدامة، وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويجرى العمل في مرحلته الأولى، ويساهم في الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 1.7 مليار جنيه، وبطول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وتشمل 13 عملا صناعيا، منها 2 كوبري رئيسي هما (كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000م، وكوبري على السكة الحديد بطول 630م أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية)، و10 كباري سطحية و1 بربخ لمخرات السيول، معلنا دعمه الكامل للمشروع وتذليل كل المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال أعمال التنفيذ في التوقيتات المحددة.

وأوضح أن محور ديروط سوف يدخل الافتتاحات التي يفتحها الرئيس السيسي خلال 14 يوليو المقبل ضمن مشروعات وزارة النقل القومية، مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2024 سيتم الانتهاء من جميع المحاور على النيل بجميع محافظات مصر لربط شرق النيل بالغرب.