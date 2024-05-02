برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الدمار في غزة هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

قال المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، إن الهجمات الإسرائيلية على غزة سببت أسوأ دمار يشهده القطاع منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الدردري: "لم نشهد دمارا كهذا منذ عام 1945 - منذ الحرب العالمية الثانية- ولم نشهد مثل هذه القوة في مثل هذا الوقت القصير، وحجم الدمار الهائل".

وبحسب تقييم جديد أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد تستمر إعادة إعمار قطاع غزة حتى عام 2040 على الأقل، فقد تضرر، على سبيل المثال، 370 ألف وحدة سكنية في غزة حتى منتصف أبريل، منها 79 ألف وحدة تم تدميرها بالكامل.

ويستند برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديره على نموذج حسابي يضع في الاعتبار السرعة التي تم بها إعادة بناء المباني المدمرة في قطاع غزة حتى الآن، وحتى لو تم زيادة هذا المعدل بخمسة أمثال، سيستغرق 16 عاما لإعادة بناء جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل.