مرشح للمستشارية بألمانيا: التعاون الأوروبي في مكافحة الأزمات طريق التعافي الاقتصادي

صرح مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين لتولي المستشارية في ألمانيا، أولاف شولتس، بأنه يرى في رد الفعل الأوروبي المشترك على أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، الأساس لأجل حدوث انتعاشة اقتصادية سريعة قدر الإمكان.

وقال شولتس الذي يشغل منصب وزير المالية الاتحادي حاليا ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الخميس بالبرلمان الألماني "بوندستاج" في رده على البيان الحكومي لميركل عن القمة الأوروبية القادمة: "كل ما نتج خلال ذلك (خلال الأزمة) يعد انتعاشة نمتلكها في ألمانيا وأوروبا، انتعاشة ربما ستصير أكبر مما يمكننا التنبؤ به اليوم- وهذا هو نتيجة المكافحة المشتركة للأزمات".

وأشاد شولتس بالاقتراض المشترك في الاتحاد الأوروبي من أجل تمويل برامج الإعمار لدول الاتحاد، وقال: "إنه ليس قرارا بديهيا"، وأشار إلى نقاشات مثيرة دارت حول هذا الموضوع في الأعوام والعقود الماضية في أوروبا وفي ألمانيا أيضا، ووصف الاقتراض المشترك بأنه "تقدم في الإدراك والمعرفة".

وأضاف المرشح لتولي منصب المستشار بألمانيا أنه في ظل وجود عالم يضم نحو عشرة مليارات نسمة وبه كثير من القوى الاقتصادية الكبيرة، "لن يكون ممكنا أن تتدبر كل دولة أوروبية أمرها بمفردها"، لذا أكد أنه من الضروري أن يكون هناك "أدوات قوية" من أجل التصرف سويا.



