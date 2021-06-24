 تموين مطروح: ضبط 39 مخالفة متنوعة في حملات على الأسواق - بوابة الشروق
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تموين مطروح: ضبط 39 مخالفة متنوعة في حملات على الأسواق

أحمد سباق
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 12:51 م | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 12:51 م

قال المهندس حسن الشياني مدير مديرية تموين مطروح، إن تم تنظيم حملات على أسواق مدن مرسى مطروح، والعلمين، والضبعة والحمام، وأسفرت عن ضبط 39 مخالفة متنوعة لمخابز إنتاج العيش المدعم، والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز.

وأوضح مدير مديرية تموين مطروح، أن المخالفات عبارة عن تحرير ١٧ مخالفة في مدينة السلوم، و١٣ مخالفة في مدينة العلمين، و٨ مخالفات في مدينة الحمام، و١١ مخالفة في مدينة مرسى مطروح؛ وذلك لعدم نظافة أدوات العجن والرغف، ومخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفات عدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد، ومحاضر لمحلات بيع سلع تموينية ومستودعات انابيب البوتاجاز؛ بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع دقيق مدعم في السوق السوداء.

وتم تحرير المحاضر المخالفين في أقسام شرطة مرسى مطروح، والعلمين، والضبعة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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