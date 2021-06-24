وزير الشباب والرياضة: ابتكار استراتيجيات قومية لدعم لشباب المصري

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعى وزارة الشباب والرياضة الدائم لابتكار استراتيجيات قومية لدعم الشباب المصري، في ظل قدرة مصر على مواجهة كافة التحديات وتحقيق الانتصارات في تنظيم كثير من الفعاليات الدولية الكبرى ككأس العالم لكرة اليد وغيرها بفكر يؤكد على مدى الانتماء والولاء للوطن.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر، مساء الأربعاء، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي استضافتها مطروح في الفترة من 18 إلى 24 يونيو الجاري، تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال والأمن القومى"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

ووجه وزير الشباب والرياضة، في كلمته الشكر لمحافظ مطروح على حرصه ومشاركته الفعالية، ودعمه الدائم لنجاح كافة الفعاليات الرياضية والشبابية بمطروح من منطلق تنمية كافة القطاعات، مؤكدا أن أهم التحديات هي تحقيق التنمية المتكاملة ودورها في تحقيق الاستقرار والتقدم للمجتمع.

وفى كلمته، رحب محافظ مطروح بشباب المحافظات الحدودية على أرض مطروح في إطار تأكيد أهمية تبادل الفكر والخبرات مع وعيهم بدورهم الوطني الهام كحراس لبوابات مصر ومشاركتهم على مر العصور، للقوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على حدود مصر وأمنها ضد أي تحديات مع أهمية تأهيلهم والتأكيد على دورهم وعيهم الوطني.

وأضاف أن دعم الشباب يأتي انطلاقاً من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، واهتمامه ورعايته للشباب مع تبنيه ودعمه الدائم لهم وإطلاق العديد من المبادرات لتأهيل الشباب للعمل الجماعي والتدريب على كيفية القيادة وتحمل المسئولية المجتمعية والسياسية بوعى علمي مستنير قادر على الابتكار والحوار مع تمكينهم من المشاركة الجادة والفعالة في كافة المجالات، وتأهيلهم لصنع واتخاذ القرار، إيماناً بدورهم الوطني ووعيهم وإدراكهم ما يواجه الوطن من تحديات وكل ما يتخذ من إجراءات إصلاحية وتنموية شاملة ونجاح القيادة السياسية في استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية وما نشاهده اليوم من مشروعات قومية وتنموية بكافة أنحاء مصر.

ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه الدائم لكافة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة، وكذلك الشكر لجميع المشاركين والمنظمين للفعالية.

وفى نهاية الفعالية تم تكريم شباب المحافظات الحدودية المشاركين، مع توجيههم الشكر لوزارة الشباب والرياضة ولمحافظة مطروح على تلك المشاركة الجادة والهامة في حياتهم، وكذلك تكريم اللجان المنظمة ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، واتحاد مراكز الشباب والرياضة.

حضر الحفل الختامي اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد القادر مساعد الوزير، وأعضاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وشباب المحافظات الحدودية المشاركين من البحر الأحمر وأسوان وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد ومطروح.