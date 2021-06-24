لبنان يتخذ إجراءات استثنائية للحد من أزمة المحروقات

قررت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من أزمة المحروقات في البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن رئيس الجمهورية ميشال عون ترأس اليوم، اجتماعا ضم وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته.

ووفق الوكالة، تم خلال الاجتماع دراسة عدد من الاقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.

وأجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرر على إثر ذلك اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري دراستها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة فيما يتعلق بموضوع الدعم.

يأتي ذلك فيما يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ في البلاد، وسط ظهور صفوف طويلة أمام محطات الوقود في المدن والبلدات في لبنان.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ14800 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم المواد الأساسية.