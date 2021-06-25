ماليزيا تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات اقتصادية جديدة

نقلت بوابة "ماليزياكيني" الإخبارية الماليزية، عن وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار خيري جمال الدين، القول إن الحكومة الماليزية ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية لدعم الأفراد والشركات المتضررة من الإغلاق الوطني.



وأضاف خيري، في ندوة عبر الإنترنت، مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، اليوم الخميس: "أعتقد أن رئيس الوزراء سيعلن قريبا عن حزمة مساعدات اقتصادية كبيرة، لكني لا أريد استباق الإعلان".



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن تصريح خيري جاء ردًا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستساعد الأعمال المتضررة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.



وتم فرض إغلاق في ماليزيا في يونيو بعدما تجاوزت حالات الإصابة اليومية التسعة آلاف، الأمر الذي تسبب في تناقص أسرّة العناية المركزة المتوفرة في المستشفيات.



وتسبب التفشي في خفض البنك الدولي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد في 2021 من 6% إلى 5ر4%، حيث كانت الحكومة الماليزية تتوقع نموا يتراوح بين 6 و 5ر7% في العام، وهي تقديرات تراجعها حاليا.