صندوق النقد يُكمل المراجعة الأخيرة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني

أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق اختتم المراجعة ما يُتيح للحكومة المصرية سحب 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي).

وعند سحب مصر لهذا المبلغ، يصبح إجمالي وحدات حقوق السحب الخاصة المسحوبة حتى الآن 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي).

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق كان قد وافق 26 يونيو 2020 على برنامج الاستعداد الائتماني من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة.

وأوضح البيان أن المجلس التنفيذي للصندوق اختتم اليوم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر.