محافظ الوادي الجديد: لجنة لإنشاء ميدان بمدخل مدينة الخارجة

أعلن محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز الخارجة ومديرية الطرق والإدارة العامة للمرور لتنفيذ ميدان بمدخل مدينة الخارجة الشمالي أمام منطقة البجوات، والإعلان عن مسابقه لاختيار أفضل تصميم للميدان بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، مساء اليوم الأربعاء، للعمل بالممشى السياحي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة.

ووجه محافظ الوادي الجديد بإنشاء أكشاك بتصميمات حديثة لإضفاء مظهر حضاري لمدخل المدينة، وطرحها لتقديم خدمات لرواد الممشي.